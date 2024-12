Sport.quotidiano.net - Le uscite. Lunga la lista dei partenti

ladei calciatori che il Perugia proverà a cedere nel mercato di gennaio. Si tratta di diversi giovani che non hanno trovato spazio o hanno fallito l’appuntamento e di calciatori di esperienza che però potrebbero non rientrare nel progetto-Zauli e anche di calciatori che hanno mercato. Paolo Bartolomei, per esempio, potrebbe essere ceduto perché ha mercato. Con il centrocampista potrebbe aprirsi la strada di Pontedera. Tra i giovani che invece non rientrano nel progetto ci sono Souare (già uscito dallabiancorossa), poi Morichelli che dovrebbe lasciare il posto a Riccardi, Viti che invece lo lascerà a Dell’Orco (inutilizzato nel fina del girone di andata e alla prima di ritorno perché fuori). Non ha trovato spazio in questa prima parte di stagione neppure il giovane Agosti che potrebbe andare a giocare in prestito, anche lui per fare esperienza.