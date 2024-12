Ilrestodelcarlino.it - Le ultime notizie sugli alpinisti dispersi sul Gran Sasso. Nuova spedizione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Aquila, 27 dicembre 2024 – “Una finestra climatica migliore, per questo siamo pronti a partire per un nuovo sorvolo con elicottero e antenna Recco”. A parlare è Daniele Perilli, presidente del Soccorso alpino e speleologico e ‘la’ riguarda la ricerca dei dueromagnolisul, Cristian Gualdi, 42 anni, e Luca Perazzini, 48 anni, scomparsi da domenica scorsa dopo essere scivolati in un canalone mentre scendevano dalla Direttissima al Cornode sul. "È la prima vera giornata di bel tempo. Per questo faremo il possibile – spiega Perilli – saranno una trentina i soccorritori impegnati sulanche da terra”. Ieri, giovedì 26 dicembre, nonostante il pericolo marcato valanghe e delle condizioni meteo non buone, quattro finanzieri del soccorso delle Fiamme Gialle erano riusciti a raggiungere Vallone dell'Inferno, luogo dell'ultima disperata richiesta d’aiuto dei dueromagnoli, senza però trovare traccia, almeno in superficie, dei