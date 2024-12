Ilgiorno.it - La stretta sulle sigarette all’aperto. Strade e piazze, tabacco bandito. Grandi: "Io, fumatrice, cambierò"

Il conto alla rovescia segna -5 giorni. Tra meno di una settimana, dal 1° gennaio, il divieto di fumo a Milano sarà esteso a tutte le aree pubbliche o a uso pubblico, incluse vie e, con la sola eccezione delle aree isolate in cui è possibile rispettare la distanza di 10 metri da altre persone. Norma che vale, chiariscono da Palazzo Marino, anche per i dehor dei locali pubblici. Nessuna eccezione, quindi:. Ammesso invece l’utilizzo dielettroniche (e-cig). I trasgressori rischieranno multe che variano da un minimo di 40 euro a un massimo di 240 euro. Il divieto si aggiunge a quello che era già stato introdotto nel 2021, in vigore da tre anni alle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi e negli spazi verdi, tra cui le aree per i cani e quelle per i giochi, i cimiteri e le strutture sportive.