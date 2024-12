Monzatoday.it - La storia del monzese che nel 2024 ha perso 43 giorni in auto bloccato nel traffico

Leggi su Monzatoday.it

Nelha43di vita fermo nella suain coda per raggiungere il posto di lavoro. Ogni giorno ilha impiegato circa 3 ore (per l’esattezza 2 ore e 56 minuti) per andare e tornare da casa (nel quartiere Cazzaniga) al lavoro (a Milano, in piazzale Lotto). Ogni giorno per.