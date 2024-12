Repubblica.it - La speranza di Fatima: “Ho il volto devastato dalle armi chimiche, ai medici dico: curatemi”

La bambina di 7 anni colpita in Siria quando aveva un anno. Il padre le ha pagato il viaggio dal Libano con i trafficanti per farla arrivare in Europa dove può essere operata. Ora è in una casa famiglia per piccoli migranti a Reggio Calabria