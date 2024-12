Quotidiano.net - La Russia avanza verso il nord dell’Ucraina. La mossa di Putin: “Vogliamo chiudere la guerra, non congelarla”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 dicembre 2024 – Le forze armate russeno in direzione Kharkiv, neldell'Ucraina. Secondo un esperto militare citato dall’agenzia Tass, Mosca ha preso il controllo del villaggio di di Zagryzovo e potrebbe preso attaccare Boguslavka e Borovaya. Le milizie ucraine hanno catturato un soldatocoreano che combatteva assieme all'esercito russo. Secondo quanto riferito dall'agenzia Yonhap, il militare è ferito. Ultime notizie in diretta TOPSHOT - A rescuer of the State Emergency Service works to put out a fire in a private house after a drone strike in Kharkiv, on December 25, 2024, amid then invasion in Ukraine. The Ukrainian president on December 25 denounced an "inhumane" attack from, which launched over 170 missiles and drones on his war-torn country's power grid on Christmas Day, killing one and causing widespread blackouts.