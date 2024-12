Fanpage.it - La proposta del candidato di centrodestra in Germania: “Espellere migranti anche senza reati accertati”

Leggi su Fanpage.it

Dopo l'attentato terroristico in, ilCancelliere del, Friedrich Merz è tornato a insistere sulla questione migratoria. Per il leader della Cdu, le espulsioni dei"dovrebbero essere possibilise non sono stati accertatipenali", ha dichiarato.