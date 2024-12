Ilrestodelcarlino.it - La Pieralisi conquista un’altra vittoria

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

3 FORLÌ 0 Parziali: 25-22, 25-15, 25-23: Girini (L2), Cecconi (L1), Pepa n.e., Quarchioni 8, Marcelletti, Paolucci 5, Peretti 6, Castellucci 6, Papagno 1, Canuti 10, D’Amore, Milletti 6, Moretto 8, Pellegrini n.e.. All. Sabbatini LIFE 365.EU FORLI’: Gregori (L1), Gennari 4, Bruno 8, Folli 12, Blaseotto 3, Galletti 1, Simoncelli 1, Chinni 6, Ronchi 1, Achim (L2), Esposto 3, Repossi. All. Marone. Arbitri: Tanzilli e Caronna Laincassa. Ancora netta, ma stavolta in casa, superando in tre set Forli nell’ultimo appuntamento del 2024. Al PalaTriccoli non mancano spettacolo e agonismo, con Jesi che nel finale del primo set si dimostra lucida sottorete e in battuta. La formazione di casa domina il secondo set e si aggiudica in rimonta il terzo con una grande difesa mentre gli ultimi due punti arrivano da muro e battuta messi a segno rispettivamente da Milletti e Paolucci.