Laprimapagina.it - La giornalista italiana Cecilia Sala fermata in Iran: in azione la Farnesina

Laha reso noto che la, inper svolgere servizi giornalistici, è statail 19 dicembre dalle autorità di Polizia di Teheran. Su disposizione del Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, l’Ambasciata e il Consolato d’Italia a Teheran stanno seguendo il caso con la massima attenzione. L’ambasciatrice d’Italia Paola Amadei ha effettuato una visita per verificare le condizioni e lo stato di detenzione di. La famiglia è stata informata dei risultati della visita consolare.Sono stati i genitori dellain accordo con laa tenere la massima discrezione con la stampa per “agevolare una veloce e positiva risoluzione della vicenda”. Laè trattenuta nel carcere di Evin, in una cella di isolamento e a quanto si apprende è “in buone condizioni fisiche” ed è “molto determinata a difendere il suo lavoro”.