La farmacia di Napoli che regala le medicine a chi non può permettersele

Il progetto "un farmaco per tutti" ha radici profonde, che risalgono a circa 10 anni fa. Era il 2015, infatti, quando parte con l'avallo dell'allora cardinale diCrescenzio Sepe nei locali del centro La Tenda. Nel 2018 trova quindi sistemazione definitiva in via Vergini 51, nel centro dei.