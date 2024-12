La falsa copertina del TIME con Jannik Sinner Persona dell’anno 2024

Leggi su Open.online

Da inizio dicembre, molti fan dicondividono quella che sarebbe ladeldedicata alla. Quest’ultima, infatti, avrebbe dato il prestigioso titolo proprio il tennista italiano. Purtroppo, come risulta facile verificare, si tratta di un falso: laè un’opera di fotoritocco.Per chi ha frettaLaè carente di alcuni elementi tipici del.Il titolo per l’annoè andato a Donald Trump.AnalisiRipotiamo di seguito un esempio di condivisione dell’immagine con ladel:La grafica della presuntarisulta carente di alcuni elementi, come l’edizione in alto a sinistra. Il titolo di “Person of the Year” delè andato, come riportato da Open lo scorso 12 dicembre, a Donald Trump:ConclusioniL’immagine diffusa online da inizio dicembrerisulta