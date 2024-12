Laverita.info - La Cina brucia le tappe per invaderci con le auto elettriche

Leggi su Laverita.info

Nel 2025, con 10 anni di anticipo rispetto alle previsioni, le vetture a batteria supereranno come produzione e vendita i veicoli termici. Il record di Pechino spinge l’export in Ue (anche per i dazi di Trump) e mette a nudo il tafazzismo di Bruxelles.