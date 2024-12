Milleunadonna.it - Kate, il Natale dopo la malattia: il messaggio nascosto dietro il look e quell'abbraccio che ha commosso tutti

Leggi su Milleunadonna.it

Questo, come si può ben immaginare, è stato undiverso per William eperché laha costrettoa misurarsi con una prova durissima che li ha inevitabilmente cambiati. "Non puoi attraversare una cosa del genere e uscirne lo stesso", aveva sottolineato un insider a PEOPLE. "Ora la principessa del Galles &e.