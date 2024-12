Liberoquotidiano.it - Iran: Picierno, 'libertà Sala ci riguarda tutti'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Sono ore di apprensione per la sorte di Cecilia, che dal 19 dicembre si trova in un carcereiano per la sola colpa di aver svolto il proprio lavoro. Il giornalismo non è un crimine. Ladi Ceciliaci". Lo scrive sui social l'eurodeputata Pd Pina, vicepresidente del Parlamento europeo.