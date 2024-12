Liberoquotidiano.it - Iran: Grimaldi (Avs), 'Farnesina e Ue usino ogni risorsa per riportare Sala in Italia'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Incredibile l'arresto di Cecilia, incon regolare visto giornalistico e per di più fermata all'aeroporto, di ritorno in. Apprendiamo con sgomento che è dal 19 dicembre in una cella di isolamento. Il regime di Teheran, che continua a reprimere e uccidere i dissidenti, tentando in vano di soffocare la rivolta delle donne, non ha vergogna. Lae l'Unione EuropeaperCecilia in". Lo dichiara il Vicecapogruppo di AVS alla Camera Marcoche sulla vicenda ha depositato un'interrogazione.