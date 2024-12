Lapresse.it - Iran: Chora, Cecilia Sala portata a Evin, è in isolamento da 1 settimana

Leggi su Lapresse.it

Milano, 27 dic. (LaPresse) – “è stata arrestata a Teheran giovedì 19 dicembre ed è in carcere in una cella dida una”. È quanto fa sapereMedia in una nota. “È statanella prigione di, dove vengono tenuti i dissidenti, e il motivo del suo arresto non è stato ancora formalizzato. Rendiamo pubblica questa terribile notizia solo ora perché le autorità italiane e i genitori dici avevano chiesto di stare in silenzio, un silenzio che si sperava avrebbe portato a una rapida liberazione. Che purtroppo non c’è ancora stata”, si legge nella nota.