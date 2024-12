Liberoquotidiano.it - Iran: Borghi (Iv), 'vicinanza a Cecilia Sala, sia riconsegnata alla libertà'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “Amicizia, solidarietà esua famiglia, alle testate per le quali lavora, a tutte le persone angosciate e preoccupate. È essenziale che il parlamento nella sua interezza, senza divisione di schieramenti, si esprima nell'invitare il governo e gli apparati affinché si attivino esiaall'affetto dei propri cari esuadi azione. Con questo sforzo corale vogliamo sottolineare la differenza tra un regime autocratico, in cui levengono conculcate, e una democrazia, in cui ladi informazione è uno dei pilastri. Ancora un grande abbraccio e un pensiero a”. Lo dice il senatore Enrico, capogruppo al Senato di Italia Viva, intervenendo in apertura dei lavori dell'Aula.