Iran | Boldrini ' preoccupati per Cecilia Sala auspichiamo liberata prima possibile'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Non possiamo che essereper l'arresto, in, della giornalista. Una detenzione di cui non si conoscono ancora le ragioni che vanno chiarite quanto, da quanto si apprende dalla stampa, sarebbe in isolamento dal 19 dicembre scorso.che la giornalista italiana vengae possa tornare presto in Italia". Lo afferma Laura, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.