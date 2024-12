Sport.quotidiano.net - Ippica. Premio Dynamo Camp al Visarno. Memorial Baldi a Supergoccia

Appuntamento oggi (ore 13) al‘Cesare Meli’ per una giornata ricca di interessanti corse. In pista un convegno di trotto che chiude l’anno nel migliore dei modi. Nelle corse in programma spicca ilOnlus evento internazionale sui 1600 metri, con un ricco montepremi di 13.200 euro. Sempre al ‘Cesare Meli’ha reso il dovuto onore al 1°Giancarlodi trotto. L’impeccabile Lorenzoha direttamente premiato Alessandro Gocciadoro (nella foto) per il brillante successo firmato in coppia con l’energica Ginger Wise As.