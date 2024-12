Lanazione.it - Inspiration Awards premia il Giaggiolo

La cooperativa Toscanadi Castelfranco Pian di Scò, in provincia di Arezzo, ha vinto il primo premio nella categoria “Smart & Competitive Agriculture” agli Agricultural and Rural2024, il prestigioso concorso europeo che celebra i progetti più innovativi nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC). Il progetto, denominato “Iris profumo di Toscana”, si è distinto per l’eccellenza, l’innovazione e la capacità di unire tradizione e sostenibilità nell’agricoltura toscana. “Una vittoria che ci riempie di orgoglio e entusiasmo”, ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sottolineando come questo riconoscimento rappresenti l’affermazione della Toscana come regione che sa eccellere, innovare e far valere la propria creatività.