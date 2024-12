Sbircialanotizia.it - Iniziativa-Cesma, accordo per internazionalizzare ricerca e sviluppo di progetti su scala europea

Leggi su Sbircialanotizia.it

Per rafforzare le eccellenze divalorizzando l’attività dei suoi laboratori, per stimolare crescita economica e competitività anche mediante un supporto sul tema kec (knowledge exchange & collaboration), ossia le forme di collaborazione e interscambio con il tessuto produttivo note come 'terza missione'lae lodiinnovativi su. .