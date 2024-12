Lettera43.it - Incidente a Piterà di Catanzaro, morto un 15enne e altri sei giovani feriti

Un ragazzo di 15 anni èedseisono rimasti, alcuni dei quali in modo grave, in unstradale accaduto giovedì notte in localitàdi, in un tratto di galleria della strada statale 109, che conduce in Sila. Nell’sono rimaste coinvolte due automobili, un’Audi 4 e una Lancia Y. Per estrarre idalle lamiere delle auto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di, che li hanno poi affidati al personale del 118 per trasportarli in ospedale. Sul luogo dell’, per i rilievi, anche i carabinieri.Articolo completo:diunseidal blog Lettera43