Incendio nella notte a Sanza: corrono i caschi rossi

Fiamme nel sottotetto di un'abitazione in via Fontana Vecchia, a. Il proprietario, fortunatamente, ha allertato in tempo i vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno prontamente domato il rogo. Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi del caso.