Sport.quotidiano.net - In tv. Con Gubbio e Ascoli c’è la diretta Rai

Leggi su Sport.quotidiano.net

Due volte anche in chiaro. La Rai ha reso note le partite del girone B di serie C che verranno trasmesse in, su Rai Sport, nelle date e con i relativi orari da qui a marzo. Ebbene, ci sono due partite che riguardano il Perugia, destinato ad andare inlunedì 20 gennaio 2025 in occasione del derby di ritorno in casa dele lunedì 3 marzo in occasione della sfida casalinga con l’. Ecco, nel dettagli, gli impegni del Perugia a partire dalla prima sfida del nuovo anno fino a metà marzo: Domenica 5 gennaio ore 12:30 Spal-Perugia. Venerdì 10 gennaio ore 20:30 Perugia-Carpi. Lunedì 20 gennaio ore 20:30-Perugia. Domenica 26 gennaio ore 15:00 Perugia-Pescara. Sabato 1 febbraio ore 17:30 Rimini-Perugia. Venerdì 7 febbraio ore 20:30 Perugia-Vis Pesaro. Lunedì 17 febbraio ore 20:30 Lucchese-Perugia.