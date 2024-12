Quotidianodipuglia.it - In Puglia a rischio oltre 11mila posti di lavoro e 48 vertenze da gestire. Ecco quali e dove

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Aumentano le crisi aziendali in, passando da 38 a 48 in due anni e, soprattutto, sonoi lavoratori a, escludendo quelli di Acciaierie d?Italia. Un dato da far.