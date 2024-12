Feedpress.me - In Italia due milioni di occupati under 35 in meno in 20 anni

La tendenza demografica ha portato a una riduzione consistente degligiovani rispetto a quelli anziani. Per contrastare questa situazione è necessario che la politica e le aziende lavorino per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l’uso delle nuove tecnologie per favorire l’entrata nel mercato del lavoro di fasce più ampie di giovani, donne ed anche di immigrati..