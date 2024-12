Ilrestodelcarlino.it - Il successo del villaggio lungo il Corso

Grandeper ildi Natale del Comitato di Ancona della Croce Rossa Italiana, che ha preso vita in questi giorni in centro città, inGaribaldi, grazie all’impegno dell’associazione. Un evento dedicato a grandi e piccini, che ha saputo unire il divertimento alla solidarietà. Tra le attrazioni più apprezzate, la slitta di Santa Claus con i suoi simpatici elfi che ha incantato i più piccoli, mentre i laboratori ludici organizzati dai volontari hanno dato spazio alla creatività dei bimbi. I piccoli ospiti hanno avuto l’opportunità di scrivere lettere a Babbo Natale e di realizzare piccoli regali pensati per i loro nonni e genitori, in un clima di condivisione e affetto. Non è mancata poi la solidarietà, con una speciale ruota della fortuna a offerta libera che ha messo in palio tanti doni, contribuendo a sostenere le attività del Comitato anconetano della Cri.