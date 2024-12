It.insideover.com - Il nuovo capo dell’Intelligence in Siria? Sanzionato dall’Onu

Ilgovernono ad interim di Ahmed Al-Sharaa, noto ai più come come Abu Mohammed Al Jualni,del gruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ha nominato Abu Ahmed Hudood, conosciuto anche come Anas Hassan Khattab, adel Servizio Generale di Intelligence del Paese. Non si tratta di nome qualunque ma di un ex . IlinInsideOver.