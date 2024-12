Ilrestodelcarlino.it - Il Jingle Bus di Musicultura vicino allo Sferisterio. A bordo le performance live degli ultimi vent’anni

Gli auguri didalBus antistante lo, con il direttore artistico Ezio Nannipieri, l’assessore Riccardo Sacchi e lo staff del festival.Bus è il nome datostorico autobus di linea dell’Apm – appositamente revisionato, allestito e illuminato per l’occasione – che sosta festosamente fino al 2 gennaio nella “fermata” di piazzetta Peschi, antistante lo. Al suo interno un prezioso carico di musica da vedere e ascoltare per scaldare i cuori dei maceratesi e dei visitatori. Salendo asi possono vivere o rivivere sullo schermo le vibrazioni delle più emozionantidei grandi ospiti diventi anni. In questi giorni i biglietti per le serate finali di2025, eccezionalmente disponibili con uno sconto del 20%.