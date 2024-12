Vanityfair.it - Il granduca Henri del Lussemburgo abdica a favore del figlio Guillaume: l'annuncio il 24 dicembre (come fece suo padre Jean)

Dopo 25 anni di regno, illascia lo scettro al primogenito, 43 anni. Dietro la scelta non ci sarebbero ragioni particolari, ma solo una prassi consolidata, che vede i granduchi rimanere al loro posto per pochi decenni in confronto ad altre monarchie. Il passaggio di consegne sarà il 3 ottobre 2025