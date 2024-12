Veneziatoday.it - Il fratello maggiore arrestato, il piccolo denunciato: più di 3 etti di hashish, cocaina, ecstasy

Un arresto e una denuncia per spaccio nella notte del 19 dicembre a San Donà. A pochi giorni dal clou delle feste di Natale, i carabinieri della compagnia di San Donà hanno bloccato un 32enne, che è stato fermato per spaccio esuodi 22 anni per lo stesso motivo dopo averli.