Il francese Allegre spara a zero su Bormio | Non sanno preparare la pista A Kitzbuehel altro livello

Arrivano delle lamentele e sono piuttosto incisive. È il caso dello sciatoreNils, tra gli atleti che sono stati impegnati quest’oggi nella seconda prova di discesa a, in vista del fine-settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Sulla Stelvio il training n.2 è stato particolarmente impegnativo, su unamolto ghiacciata.A pagare le conseguenze di un manto nevoso aggressivo e vario sono stati in tanti, tra questi il connazionale di, Cyprien Sarrazin, e Pietro Zazzi. Il transalpino, tra gli sciatori più attesi di questo appuntamento e vincitore nel 2023, è stato protagonista di un volo pazzesco nel tratto finale, impattando violentemente il suolo e finendo contro le barriere.In un primo momento Sarrazin aveva perso coscienza, ma fortunatamente nel momento in cui è stato soccorso ilè tornato vigile, lamentando però un forte dolore al piede.