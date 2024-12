Lanazione.it - Il cult "La lettera" sul palco

Sabato a teatro. Il Teatro Nuovo di Pisa, Piazza della Stazione 16, ospita domani alle 21 un vero e proprio evento “”: "La" con Paolo Nani, ideato dallo stesso Nani insieme a Nullo Facchini che cura la regia; uno spettacolo che dal 1992 è in perenne rappresentazione nei quattro angoli del globo dalla Groenlandia al Giappone. Oltre 1800 repliche per questo piccolo, perfetto meccanismo che continua a stupire, anche dopo averlo visto decine di volte, per la sua capacità di coinvolgere il pubblico alle sorprendenti trasformazioni di un formidabile artista. Paolo Nani, solo sulcon un tavolo e una valigia di oggetti, riesce a dar vita a 15 microstorie, tutte contenenti la medesima trama ma interpretate ogni volta da una persona diversa; nell’arco di 80 minuti non lascia un attimo di respiro, inchioda lo spettatore, lo seduce con una raffica di sorprese dal ritmo sfrenato e bislacco e lo fa in un modo unico, alla Paolo Nani.