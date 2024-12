Tpi.it - Il conte di Montecristo: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Leggi su Tpi.it

Ildi: le, quante puntate)Questa sera, venerdì 27 dicembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda lade Ildi, film francese scritto e diretto da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, uscito nel 2024. La pellicola è un adattamento del romanzo Ildidi Alexandre Dumas ed è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes il 22 maggio 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Il capitano Edmond Dantés, tornato a casa da una missione in mare, sta per chiedere la mano di Mercédès de Moncerf e lo confida all’amico Fernand de Moncerf, cuginoragazza, ignorando che l’uomo la vorrebbe a sua volta sposare. Fernand organizza un complotto e con una falsa accusa fa incarcerare Edmond che viene rinchiuso nelello d’If.