Temporeale.info - Il Capodanno in tv: super sfida Rai-Mediaset, ecco i programmi

Leggi su Temporeale.info

Si avvicina la Notte di San Silvestro del 31 dicembre, altro evento clou delle festività di fine anno. Per chi lo trascorrerà in casa c’è una vasta scelta diin tv in attesa del brindisi di mezzanotte Archiviato il Natale, ora l’attesa è tutta per il 31 dicembre e per la notte di San . L'articolo Ilin tv:Rai-Temporeale Quotidiano.