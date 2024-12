Sport.quotidiano.net - Il cammino del Grifone. Ora è vietato sbagliare

Il Grosseto ha concluso l’andata nel migliore dei modi: secondo a cinque punti dal Livorno. Unche ha avuto un’inversione di rotta con l’arrivo di mister Consonni sulla panchina biancorossa: esordio con sconfitta casalinga contro la Fulgor Foligno, due pareggi e otto vittorie consecutive. Ora, però, tutto diventa più difficile perché il Grosseto è diventata "la squadra da battere" e non può più. I biancorossi che si ritroveranno domani, dopo cinque giorni di meritato riposo, sono attesi da un inizio di girone di ritorno che potrebe rivelarsi determinante al termine del mese di gennaio nel corso del quale devono presentarsi allo stadio "Zecchini" sia il Seravezza, terzo in classifica, che il Livorno capolista. Due occasioni d’oro che capitan Cretella e compagni dovranno essere in grado di sfruttarle al massimo.