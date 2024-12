Cesenatoday.it - Il bilancio di Fondamenta e Avs: "Nel 2024 abbiamo fatto un salto storico triplicando i consensi"

Leggi su Cesenatoday.it

Fodamenta e Alleanza Verdi Sinistra tracciano undel, un anno che ha portato alla nomina di Giorgia Macrelli come assessore e Damiano Censi come consigliere comunale. Si legge in una nota: "Siamo ormai alla fine di un anno, che per la nostra comunità è anche un anno e poco più.