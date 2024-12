Laverita.info - I rifugi lombardi fra sport e gastronomia

Le strutture, nate per assicurare un riparo agli alpinisti, custodiscono storie e tradizioni e offrono un’ampia gamma di esperienze. Si va dalle attività sulla neve alle proposte a tavola con piatti tipici come la polenta taragna, i pizzoccheri in più varianti e gli sciatt.