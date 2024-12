Ilrestodelcarlino.it - I nuovi comitati della Quintana. Scelti i ruoli nei vari sestieri. Ora il consiglio degli anziani

A poco più di una settimana dalle elezionire dello scorso 15 dicembre, si sono insediati i primi. A cominciare da quello di Porta Solestà, ‘agli ordini’ del nuovo caposestiere Andrea Mancini. Il suo vice, come prevedibile dopo che in casa gialloblù era stata abbandonata l’ideadoppia lista per comporne una unica,sarà Manuel Ranalli. Nel ruolo di tesoriere è stata scelta Barbara Cambiaso, mentre il segretario sarà Stefano Rosa. Presente alla prima riunione del nuovo direttivo di Porta Solestà, ovviamente, anche il console Luigi Lattanzi, anch’egli eletto dai sestieranti lo scorso 15 dicembre. Lattanzi, che è stato il caposestiere più vincente nella storia, succede ai compianti Emilio Nardinocchi e Patrizio Zunica, quest’ultimo scomparso un anno e mezzo fa, nell’agosto del 2023.