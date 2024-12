Modenatoday.it - Hera: nel Modenese Capodanno al lavoro per oltre 200 persone

L’attività dinon si ferma neppure a. Per assicurare 24 ore su 24 la continuità e la sicurezza nell’erogazione dei servizi gestiti,200 addetti saranno alanche in questa festività, sia per garantire il pronto intervento in caso di guasti alle reti, sia per il presidio.