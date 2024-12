Fanpage.it - Grave incidente in Norvegia, bus precipita in un lago. Tre vittime: due donne e un bambino

Leggi su Fanpage.it

Sono tre ledelavvenuto giovedì 26 dicembre in, dove un autobus con a bordo 58 passeggeri, molti dei quali turisti stranieri, è finito in un. L'allarme è scattato intorno alle 14. Morte duee un, 4 persone sono rimaste feritemente. Indagini in corso per ricostruire le cause.