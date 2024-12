Tg24.sky.it - Gran Sasso, trovati i corpi senza vita dei due alpinisti dispersi

di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i dueromagnoli scomparsi da domenica scorsa dopo essere scivolati in un canalone sul, sono stati individuati durante il sorvolo dell'area effettuato stamani dall'elicottero del Cnsas, come hanno confermato i soccorritori. I due, entrambi di Santarcangelo di Romagna (Rimini), eranoin un canalone a 2.700 metri. Secondo quanto trapelato, uno dei due escursionisti è stato individuato subito dalle squadre dei soccorritori del Soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo e della Guardia di Finanza. L'altro invece da un cane dell'unità cinofila delle stesse Fiamme gialle. Le salme di Perazzini e Gualdi, trasferite mediante verricello su un elicottero del 118 decollato da L'Aquila, sono state trasportate all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo dove il medico legale ha accertato il decesso per assideramento.