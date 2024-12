.com - Giornalisti: Cecilia Sala arrestata a Teheran. Visitata in carcere dall’ambasciatrice italiana Paola Amadei

Il ministero degli Affari Esteri rende noto che la giornalista, in Iran per svolgere servizici, è stata fermata il 19 dicembre scorso dalle autorità di polizia di. Era entrata in Iran con un regolare visto, appunto, per svolgere serviziciL'articoloinproviene da Firenze Post.