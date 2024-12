Cesenatoday.it - Giornalista arrestata in Iran, fu premiata nel 2022 da Confindustria: "Liberazione in tempi celeri"

Leggi su Cesenatoday.it

Romagna esprime la propria vicinanza allaCecilia Salae detenuta nel carcere di Evin a Teheran, in. Cecilia Sala nelha ricevuto il Premio Guidarello per Il giornalismo d’autore diRomagna per la sezione nazionale-società.