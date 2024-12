Gigi D’Alessio lo tsunami in Indonesia | Presi mio figlio in braccio e scappai

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –ricorda lodel 26 dicembre del 2004. Il cantautore era in vacanza con i figli a Soneva Fushi, nelle Maldive, quando in un attimo davanti a lui si è formato “un muro d’acqua alto metri”. Cosìracconta al ‘Corriere della Sera’ quel terribile giorno in cui un terremoto di magnitudo 9.2 nell’oceano Indiano innescò uno. Un evento che sconvolse il mondo. “Feci appena in tempo a prendere inmioLuca (meglio conosciuto come LDA), che allora aveva poco più di un anno. Uscimmo dal mio bungalow e andammo a controllare come stavano gli altri miei figli Claudio e Ilaria nella struttura accanto”, raccontache per molto tempo ha dovuto fare i conti con i sensi di colpa: “Ho provato un profondo senso di colpa per il solo fatto di essermi salvato e di poter ritornare alla mia vita agiata.