Sbircialanotizia.it - Gigi D’Alessio, lo tsunami in Indonesia: “Presi mio figlio in braccio e scappai”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il cantautore ricorda la tragedia del 26 dicembre del 2004 quando si trovava in vacanza alle MaldiveD'Alessio ricorda lodel 26 dicembre del 2004. Il cantautore era in vacanza con i figli a Soneva Fushi, nelle Maldive, quando in un attimo davanti a lui si è formato "un muro d’acqua alto metri". .