Germania Steinmeier scioglie il Bundestag | al voto il 23 febbraio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il Presidente federale tedesco Frank-Walterha sciolto ile ha indetto nuove elezioni per il 23del prossimo anno. In tempi difficili come questi per la stabilità serve "un governo capace di agire e maggioranze affidabili in Parlamento", ha dichiaratoa Berlino. Così facendo, il capo dello Stato federale .