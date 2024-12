Novaratoday.it - Galliate, chiude lo storico mobilificio Belletti

lomobilifcio. Il negozio, vasto e con ampie vetrine, si trova in via Leonardo da Vinci erà per sempre il prossimo 31 dicembre 2024. Da qualche mese ormai le vetrine sono tappezzate da pubblicità che indicano il "fuori tutto".La storiaCome si.