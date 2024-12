Palermotoday.it - Furto con spaccata in una lavanderia a gettoni vicino al Policlinico, bottino da 500 euro

Leggi su Palermotoday.it

Sono entrati in unae l'hanno. ripulita. Unconè stato messo a segno nella notte tra Natale e Santo Stefano alla Speed Queen di via Sebastiano La Franca,all'ospedale, dove i ladri sono riusciti a portare via una cassetta contenente il.