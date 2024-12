Ilrestodelcarlino.it - Fondazione del Monte, Frasinetti dg

Ethelè stata scelta come direttrice generale delladeldi Bologna e Ravenna. Nominata all’unanimità dal Consiglio di amministrazione su proposta del presidente Pierluigi Stefanini, subentra a Enrico Ratti – dg dall’ottobre 2015 – e si insedierà il primo gennaio prossimo.(nella foto), 47 anni, di San Giovanni in Persiceto, è laureata in Scienze politiche all’Unibo, con master di I livello in Economia della cooperazione (facoltà di Economia), in Digital Marketing and Communication e in Finance for Non Finance Manager alla Bologna Business School. Già consigliera delegata delladelcon delega al settore sociale,è stata fra l’altro direttrice generale Legacoop Bologna, direttrice Risorse umane Coop Adriatica e direttrice Progetti strategici e Change Management Coop Alleanza 3.